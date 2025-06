Suche nach Großkatze in Sachsen-Anhalt: Behörden sprechen sich ab

Alles in Kürze

Polizisten am Geiseltalsee bei Braunsbedra. Hier wurde bereits am Freitag eine Großkatze gesichtet. © Jan Woitas/dpa

Am Vormittag trafen sich unter anderem Vertreter des Landkreises in Merseburg. Nach dpa-Informationen war an den Gesprächen auch das Veterinäramt beteiligt.

Am Montagabend hatte der Landkreis die Bevölkerung über die Warn-App Nina über die Sichtung einer Großkatze am Geiseltalsee informiert.

Das Raubtier wurde bereits am Freitagabend im Bereich des Hafens am Geiseltalsee in Braunsbedra im Saalekreis gesichtet.

"Nähern Sie sich keinesfalls dem Tier! Vermeiden Sie es, sich in Wiesen und Wäldern aufzuhalten", warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Wer das Tier sehe, solle sofort die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst unter der 112 informieren.