23.06.2025 18:18 Biker kracht in Gegenverkehr und landet schwer verletzt im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag im Harz schwer verletzt worden. Auf der B81 ist er in den Gegenverkehr geraten und in ein Auto gekracht.

Von Robert Lilge

Oberharz am Brocken - Auf der Bundesstraße zwischen Rotacker und Nordhausen (Landkreis Harz) ist am gestrigen Sonntag ein Motorradfahrer schwer verunfallt. Alles in Kürze Motorradfahrer kracht in Gegenverkehr auf B81

Unfall passierte gegen 14:30 Uhr bei Rotacker

Biker prallte mit Ducati gegen entgegenkommenden Seat

Ein weiteres Auto fuhr in das Unfallauto rein

Ein weiteres Auto fuhr in das Unfallauto rein

Gesamtschaden beträgt etwa 14.000 Euro Mehr anzeigen Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall im Harz schwer verletzt worden. (Symbolbild) © 123RF/osobystist Der 49-jährige Biker war gegen 14.30 Uhr auf der B81 mit seiner Ducati in Richtung Rotacker unterwegs, teilte das Polizeirevier Harz mit. In einer Rechtskurve ist er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei ist er in einen entgegenkommenden Seat gekracht. Ein hinter dem Seat fahrendes Auto konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls in das Auto hinein. Ersten Ermittlungen zufolge sei ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro entstanden. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungsdienst wurde angefordert und brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Titelfoto: 123RF/osobystist