Unfall mit Buggy: Fahrer wird herausgeschleudert und stirbt

Hasselfelde - Am vergangenen Samstagnachmittag kam es in Hasselfelde ( Landkreis Harz ) zu einem schweren Unfall , bei dem ein Mann verstorben ist.

Alles in Kürze

Abseits eines Quad- und ATV-Treffens in Hasselfelde kam es zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © Alex Brandon/AP/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag berichtete, ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz des "Quad- und ATV-Meetings" in der Straße Am Rosentale.

Gegen 17.25 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem 24-jährigen Beifahrer in einem Gelände-Buggy unterwegs.



Aus noch ungeklärter Ursache kippte das Gefährt nach vorn und überschlug sich.

Dabei sei der Fahrer aus dem Buggy herausgeschleudert worden, hieß es. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.