Motorradfahrerin bei Unfall verletzt, dann kommt die Wahrheit ans Licht

Letzlingen - Schlimmer Unfall in der Altmark! Am Samstagmorgen wurde eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt. Die Polizei machte eine interessante Entdeckung.

Bei einem Unfall in der Altmark wurde eine junge Motorradfahrerin verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 9.50 Uhr war die 19 Jahre alte Motorradfahrerin mit ihrer Honda-Maschine auf der B71 zwischen Gardelegen und Letzlingen (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Sie war Teil einer Kolonne mit einem Traktor an der Spitze. An einer Stelle musste die Schlange abbremsen, was die 19-Jährige übersah.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, fuhr sie einem vorausfahrenden Skoda auf, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt.