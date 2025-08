05.08.2025 14:52 Plötzlicher Defekt am Fahrrad: Radler erleidet schwere Verletzungen nach Sturz

Am Montag hat ein Mann in Salzwedel schwere Verletzungen erlitten. Er ist von seinem Rad gestürzt und wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Salzwedel - Am Montagnachmittag wurden mehrere Rettungskräfte in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zu einem größeren Einsatz gerufen.

Wie das Polizeirevier Salzwedel mitteilte, ist gegen 17.45 Uhr ein Radfahrer schwer verunfallt. Als der Radler im Gerstedter Weg unterwegs war, stürzte er zu Boden. Schuld daran soll jedoch kein anderer Verkehrsteilnehmer mit beispielsweise einem Auto gehabt haben. Vielmehr konnte ein plötzlicher Defekt am Fahrrad als Ursache schnell herausgefunden werden. Nach dem Sturz habe der Mann das Bewusstsein verloren, hieß es. Ein Rettungsdienst und ein Notarzt waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den Verletzten. Bei dem Sturz auf den Boden soll sich der Mann schwere Verletzungen am Kopf zugezogen haben. Die Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

