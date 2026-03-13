90-Zentimeter-Kicker warten in Klappstühlen: Schießen Roboter ein sächsisches Team zum Titel?

Leipzig/Köln - Was haben Roboter und Fußball gemeinsam? Nicht viel, könnte man meinen. Doch Roboterfußball erfreut sich steigender Beliebtheit. Derzeit finden in Köln die RoboCup German Open statt. Mit dabei ist auch ein Leipziger Team - die HTWK Robots. Sie kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Roboterfußball. TAG24 hat sie besucht.

In Klappstühlen warten die Roboter auf ihren Einsatz. © Christian Grube

Mehrere humanoide Roboter sitzen in Klappstühlen und warten auf ihre Programmierung. Sie sind rund 90 Zentimeter groß und erinnern ein wenig an Crashtest-Dummys.

Daneben sind die Vertreter der Leipziger Hochschule und arbeiten konzentriert an ihren Laptops, um die Programme für die Maschinen zu optimieren.

Teamchef ist Rico Tilgner (39). Zusammen mit einem damaligen Kommilitonen rief er die Gruppe 2009 ins Leben.

Heute arbeitet Tilgner beim Hersteller der Fußballroboter in Kalifornien und kommt für Wettbewerbe regelmäßig nach Deutschland.

Während in der menschlichen Welt Ausdauer und Strategie trainiert werden, erfolgt das Training der Roboter über Programmierung - oft bis kurz vor dem Spiel.