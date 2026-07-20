21.000 Tonnen Magnesiumkalk von Hubschraubern ausgebracht: Darum "kalkt" Sachsen seine Wälder

5.447 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vorsicht bei Spaziergängen im Wald: Die Landesforstverwaltung hat nämlich damit begonnen, Sachsens Wälder zu kalken. Aber warum?

Von Thomas Staudt

Dresden - Vorsicht bei Spaziergängen im Wald: Die Landesforstverwaltung hat nämlich damit begonnen, Sachsens Wälder zu kalken.

So sieht das Kalken aus: Mit einem Helikopter wird über einem Waldstück Kalk ausgebracht. (Archivfoto)
So sieht das Kalken aus: Mit einem Helikopter wird über einem Waldstück Kalk ausgebracht. (Archivfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Wie "Sachsenforst" mitteilte, werden dazu noch bis Oktober knapp 21.000 Tonnen Magnesiumkalk von Hubschraubern ausgebracht.

Im Fokus der Maßnahme stehen rund 6900 Hektar Wald in den Forstbezirken Adorf, Plauen, Eibenstock, Neudorf, Marienberg, Bärenfels sowie im Bereich des Nationalparks Sächsische Schweiz.

Wo die Hubschrauber aktuell im Einsatz sind, finden Spaziergänger vorab im Internet unter: wald.sachsen.de

Nach Horror-Knast in Tschechien: Für Neonazi Liebich ist Sachsen-Haft "der reinste Luxus"
Sachsen Nach Horror-Knast in Tschechien: Für Neonazi Liebich ist Sachsen-Haft "der reinste Luxus"

Hintergrund ist die Belastung der Umwelt durch schwefel- und stickstoffhaltige Industrieabgase, die Ende des letzten Jahrhunderts im sogenannten "Sauren Regen" gipfelte. Die Kalk-Düngung puffert und neutralisiert den pH-Wert des Waldbodens.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: