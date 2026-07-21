Wer versenkte vor 50 Jahren die Flaschenpost in der Wand?

Kamenz - Fast 50 Jahre lang schlummerte sie unentdeckt in einer Wand des Lessing-Museums in Kamenz : eine alte Radeberger-Pilsner-Bierflasche mit einer handgeschriebenen Botschaft aus dem Jahr 1976. Jetzt wurde die kleine Zeitkapsel bei Bauarbeiten entdeckt. TAG24 möchte diese Geschichte weiterschreiben und sucht die Verfasser.

Der Brief wurde in altdeutscher Schrift verfasst. © Bildmontage: Carsta Off

Auf dem Zettel verewigten sich die Männer, die damals in einer Feierabend-Brigade am Lessinghaus mit angepackt hatten. Genannt werden G. Lange ("Polier") sowie A. Kretzschmer und D. Pietzsch ("Gehilfen").

Vielleicht lebt einer der drei noch, vielleicht kennen Kinder, Enkel oder frühere Kollegen die Namen.

Wer erinnert sich an die Männer oder weiß etwas über ihre Geschichte?