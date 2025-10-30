Arbeitslosigkeit in Sachsen auf höchstem Oktoberwert seit zehn Jahren

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober nur leicht gesunken.

Die Arbeitslosigkeit liegt auf dem höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Landesweit waren zuletzt rund 147.700 Menschen arbeitslos gemeldet - 300 weniger als im September.

Damit liege die Arbeitslosigkeit auf dem höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren, informierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz.

Die Arbeitslosenquote wurde mit 6,8 Prozent ausgewiesen.