Bistro im ehemaligen Blumenladen: Glashaus-Kellner arbeitet heimlich als Buchautor
Radebeul - Wer im Glashaus sitzt ..., sollte unbedingt das "Kochsternstunden"-Menü der Radebeuler Burrata-Manufaktur "Gioia" ausprobieren.
Das Bistro-Lokal an der Meißner Straße nimmt am diesjährigen Restaurantwettbewerb (bis 15. März) teil und lockt nicht nur mit leckeren Speisen, sondern hält einige Überraschungen parat.
Das Lokal erlebte im Oktober seine zweite Eröffnung. Monatelang war es wegen der Dauerbaustelle samt Straßensperrung geschlossen.
Nun empfängt der ehemalige Blumenladen wieder Gäste - in einer Art Gewächshaus, dessen Dach im Sommer geöffnet werden kann. Dann sitzt der Gast unterm Sternenhimmel.
Statt Pflanzentöpfen reihen sich an den lichtdurchlässigen Wänden Regale mit Pasta, Olivenöl, Wohnaccessoires & Co. - alles kann der Gast erwerben.
Gastgeber Gianfranco Santaguida ist Autor
Auf den Tisch kommt, was Dennis Pentzold (35) in der Küche zaubert. Pentzold verdiente sich vorher bei "Kochsternstunden"-Erfinder Clemens Lutz im "Kobalt" die Sporen.
Im "Gioia" bietet er wahlweise ein Menü mit drei, vier oder fünf Gängen an - etwa mit geräucherter Stracciatella (Käse aus Apulien), Petersilienwurzelsüppchen, Kabeljau mit Polenta, Wagyu-Flanksteak und einem Bananendessert mit frittierter Bananenschale.
Die Überraschungen reichen über den Tellerrand hinaus. Gastgeber Gianfranco Santaguida serviert die Köstlichkeiten, schwärmt wortreich von der heimischen Küche in Kalabrien.
Was er bescheiden verschweigt: Er ist Autor mehrerer Bücher und wurde für seine Erzählungen und Gedichte bereits mit Buchpreisen ausgezeichnet. Inspiriert haben ihn dabei Gespräche über Gott und die Welt mit einem Koch: Vito Giuffrida, der auf dem Weißen Hirsch im "Delizia Ristorante" die Gäste verwöhnt.
Das "Gioia" ist montags bis mittwochs ab 12.30 Uhr, donnerstags bis sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet.
Infos zum Menü im Gioia (65 bis 110 Euro): kochsternstunden.de
Titelfoto: Ove Landgraf