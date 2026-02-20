Bistro im ehemaligen Blumenladen: Glashaus-Kellner arbeitet heimlich als Buchautor

Radebeul - Wer im Glashaus sitzt ..., sollte unbedingt das "Kochsternstunden"-Menü der Radebeuler Burrata-Manufaktur "Gioia" ausprobieren.

Chefkoch Dennis Pentzold (35) wünscht sich viele Gäste, die das "Gioia" entdecken. © Ulrich van Stipriaan

Das Bistro-Lokal an der Meißner Straße nimmt am diesjährigen Restaurantwettbewerb (bis 15. März) teil und lockt nicht nur mit leckeren Speisen, sondern hält einige Überraschungen parat.

Das Lokal erlebte im Oktober seine zweite Eröffnung. Monatelang war es wegen der Dauerbaustelle samt Straßensperrung geschlossen.

Nun empfängt der ehemalige Blumenladen wieder Gäste - in einer Art Gewächshaus, dessen Dach im Sommer geöffnet werden kann. Dann sitzt der Gast unterm Sternenhimmel.

Statt Pflanzentöpfen reihen sich an den lichtdurchlässigen Wänden Regale mit Pasta, Olivenöl, Wohnaccessoires & Co. - alles kann der Gast erwerben.