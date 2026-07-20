Auch ohne Spritpreis-Deckel: Lange Schlangen an der einen Tankstelle, gähnende Leere an der anderen

Olbernhau/Brandov - Die Auswirkungen des Iran-Krieges sind auch an den Zapfsäulen spürbar. Besonders für Autofahrer aus dem Erzgebirge lohnt sich der kurze Weg ins nur rund 500 Meter entfernte Brandov (Brandau). Auch nach dem offiziellen Auslaufen des Spritpreis-Deckels in Tschechien bleibt der Preisunterschied zur deutschen Seite deutlich und macht sich beim Kundenaufkommen bemerkbar.

Die Shell-Tankstelle in Olbernhau (Erzgebirgskreis) ist wie leergefegt. © André März

Bereits am Sonntag zeigte sich das eindrucksvoll: Während an der Shell-Tankstelle in Olbernhau zeitweise keine Fahrzeuge an den Zapfsäulen standen, bildete sich an der one1-Tankstelle in Brandov eine Schlange wartender Autos.

Ein Liter Superbenzin kostete in Olbernhau 2,21 Euro, in Brandov dagegen nur 1,85 Euro.

Auch am Montag war die Tankstelle in Brandov trotz des ausgelaufenen Spritpreis-Deckels weiterhin gut besucht. Ein Liter Super kostete dort 1,82 Euro, Diesel 1,76 Euro.

Auf deutscher Seite herrschte dagegen weiterhin wenig Betrieb. Eine Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle bestätigte, dass "kein Andrang" bestehe und hier "mit keiner Wartezeit zu rechnen" sei.