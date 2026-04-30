Bannewitz und seine Goldbarren: Jetzt dürfen sich 30 Vereine freuen

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Nachdem sich kein Besitzer für die zehn gefunden Goldbarren finden ließ, stimmte der Gemeinderat für die Idee von Bürgermeister Wersig, das Geld aufzuteilen.

Von Eric Hofmann

Bannewitz - In Bannewitz können sich mehr Vereine freuen als gedacht: Nachdem sich kein Besitzer für die zehn gefunden Goldbarren finden ließ, stimmte der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig für die Idee von Bürgermeister Heiko Wersig (43), das Geld aufzuteilen.

Diese acht Barren fanden die Mitarbeiter zunächst, später dann noch zwei weitere.
Diese acht Barren fanden die Mitarbeiter zunächst, später dann noch zwei weitere.  © Gemeinde Bannewitz

Ursprünglich sollten zehn der rund 50 Bannewitzer Vereine jeweils einen den Barren bekommen.

"Wir haben uns mit unserem Vereinsstammtisch beraten", sagt der Bürgermeister TAG24.

"Dort sind wir auf die Idee gekommen, dass sich auch drei Vereine jeweils einen Barren teilen können." Kein Gemeinderat hatte etwas dagegen.

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So dürfen sich jetzt 30 Bannewitzer Vereine über das Gold freuen: Darunter sind einige Jugendclubs der Ortsteile, Karnevalsvereine, der Golfclub Dresden Elbflorenz oder auch die Poisentaler Blasmusikanten.

Bürgermeister Heiko Wersig (43) freut sich, das Gold an Vereine verteilen zu können.
Bürgermeister Heiko Wersig (43) freut sich, das Gold an Vereine verteilen zu können.  © Tine Jurtz Fotografie
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In Bannewitz können sich 30 Vereine über das Gold freuen.
In Bannewitz können sich 30 Vereine über das Gold freuen.  © picture aliance/dpa

Ende Oktober hatten Gemeindemitarbeiter das Gold beim Rasenmähen gefunden. Da die Polizei nicht aufklären konnte, wem es gehört, ging es nun an die Gemeinde über.

Titelfoto: Bildmontage: Gemeinde Bannewitz, Tine Jurtz Fotografie

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