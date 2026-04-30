Bannewitz und seine Goldbarren: Jetzt dürfen sich 30 Vereine freuen

Bannewitz - In Bannewitz können sich mehr Vereine freuen als gedacht: Nachdem sich kein Besitzer für die zehn gefunden Goldbarren finden ließ, stimmte der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig für die Idee von Bürgermeister Heiko Wersig (43), das Geld aufzuteilen.

Diese acht Barren fanden die Mitarbeiter zunächst, später dann noch zwei weitere. © Gemeinde Bannewitz

Ursprünglich sollten zehn der rund 50 Bannewitzer Vereine jeweils einen den Barren bekommen.

"Wir haben uns mit unserem Vereinsstammtisch beraten", sagt der Bürgermeister TAG24.

"Dort sind wir auf die Idee gekommen, dass sich auch drei Vereine jeweils einen Barren teilen können." Kein Gemeinderat hatte etwas dagegen.

So dürfen sich jetzt 30 Bannewitzer Vereine über das Gold freuen: Darunter sind einige Jugendclubs der Ortsteile, Karnevalsvereine, der Golfclub Dresden Elbflorenz oder auch die Poisentaler Blasmusikanten.