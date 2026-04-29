Schüsse mit zwei Toten in Neustadt: Eine Stunde zuvor spielten Mütter mit ihren Babys am Tatort

Neustadt in Sachsen - Einen Tag nach dem Fund zweier Leichen und einer Schwerverletzten in Neustadt/Sachsen ist die Kleinstadt-Idylle getrübt. Der Schock sitzt tief.

Die Polizei hatte auch am Mittwoch den Tatort abgesperrt. © Ove Landgraf

Anwohner hörten am Dienstag gegen 12.40 Uhr Schüsse im Bereich der Maxim-Gorki-Straße und wählten den Notruf.

Im dortigen ASB Mehrgenerationenhaus "Sächsische Schweiz" machte die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Sie fand die Leichen von Nico K. (†54) und einer Frau (†48). Neben ihnen lag Helena P. (49). Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gerüchte, dass die 49-Jährige inzwischen verstorben sei, konnte die Polizei Dresden nicht bestätigen. Nach TAG24-Informationen sollen Nico K. und Helena P. bis vor wenigen Wochen noch ein Paar gewesen sein.

Am Tatort entdeckten die Einsatzkräfte obendrein eine Schusswaffe. In Sicherheitskreisen kursierte, dass Nico K. für das Unheil verantwortlich sein soll, er erst auf die beiden Frauen schoss und sich danach selbst richtete. Den Fall aufzuklären, beschrieb die Polizei als Puzzlearbeit, die noch Tage in Anspruch nehmen könnte.