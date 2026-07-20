Vollsperrung auf Bahnstrecke zwischen Dresden und Chemnitz: MRB warnt Fahrgäste

Tharandt/Freiberg - Neue Bauarbeiten auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Dresden und Chemnitz ! Ab Montagabend können die Züge wegen einer Vollsperrung eine Woche lang nicht mehr durchgängig fahren. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) warnt Fahrgäste vor falschen Verbindungsauskünften.

Auf der Bahnstrecke zwischen Tharandt und Freiberg kommt es wegen Bauarbeiten in der neuen Woche zu umfangreichen Zugausfällen. (Archivbild) © Bernd Rippert

"Zum Teil sind fehlerhafte Daten in die Auskünfte übernommen worden", heißt es. Reisende sollten sich auf der MRB-Seite über die Änderungen informieren. "Wir versuchen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn das Problem schnellstmöglich zu lösen."

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO erfolgen Schwellenwechsel zwischen Tharandt und Klingenberg-Colmnitz (Montag ab 18 Uhr bis 27. Juli, 18 Uhr) sowie Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Klingenberg-Colmnitz und Freiberg (Dienstag ab 8 Uhr bis Samstag, 15 Uhr).

In den genannten Abschnitten sowie Zeiträumen rollen Ersatzbusse für die RB30 (Dresden - Zwickau) und den RE3 (Dresden - Hof).

Der SEV hat teilweise auch Auswirkungen auf die Fahrzeiten der Züge. Bestimmte Verbindungen zwischen Chemnitz und Freiberg, zwischen Freiberg und Klingenberg-Colmnitz sowie zwischen Tharandt und Dresden-Neustadt müssen früher oder später gelegt werden. Mitunter ist auch der planmäßige Ersatzverkehr Dresden-Plauen bis Dresden Hauptbahnhof von Änderungen betroffen.