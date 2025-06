23.06.2025 09:50 2.720 Noch ein Blitzeinschlag! Haus fängt Feuer, Bewohner versucht zu löschen

Am Morgen wurden Teile Sachsens von einem kurzen, aber heftigen Gewitter heimgesucht. In Glashütte schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein.

Von Adrian Schintlmeister

Glashütte - Am Montagmorgen wurden Teile Sachsens von einem kurzen, aber heftigen Gewitter heimgesucht. In Glashütte schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein. Alles in Kürze Blitz schlägt in Dachstuhl von Haus in Glashütte ein.

Bewohner versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Feuerwehr kann Flammen unter Kontrolle bringen.

Niemand wird verletzt, Sachschaden unbekannt.

Weiterer Blitzeinschlag in Dresden auf Bolivarstraße. Mehr anzeigen Der Blitz schlug im Dachstuhl ein. © Marko Förster Gegen 6.30 Uhr fegte das Gewitter über Glashütte hinweg. Ein Häuschen am Ortsrand hatte es erwischt. Dort schlug der Blitz in den Dachstuhl ein. Ein Brand war die Folge - der Bewohner versuchte sein Haus noch zu löschen. Wenig später waren die Einsatzkräfte vor Ort, konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Man habe das Feuer zügig unter Kontrolle bringen können, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen zu TAG24. Gegen 7.30 Uhr konnten die ersten Kräfte wieder abziehen. Verletzt wurde niemand. Wie ein Reporter von der Unglücksstelle berichtet, öffneten die Kameraden das Dach des Wochenendhauses, entfernten Ziegel und Dämmmaterial. Dann wurden die Glutnester abgelöscht. Sachsen Drei Länder haben Ferien-Beginn: Stau-Alarm auf unseren Autobahnen Sachsen Vorsicht! Diese Garten-Mythen halten sich wie Unkraut Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. © Marko Förster Parallel dazu kam es am Montag auch in Dresden zu einem Feuerwehreinsatz im Zusammenhang mit einem Blitzeinschlag. Auf der Bolivarstraße hatte sich im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Schwelbrand gebildet.

Titelfoto: Marko Förster