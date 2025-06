Drei Länder haben Ferien-Beginn: Stau-Alarm auf unseren Autobahnen

Stau voraus: Am Samstag beginnen in Sachsen die Sommerferien. Die A4 zwischen Dreieck Nossen und Dresden ist besonders staugefährdet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Gefährdet sind danach die A13 und die A9 in Richtung Norden sowie die Südverbindungen über die A17 oder die A72 bzw. A9. Grund dafür sei auch der parallele Ferienstart in Sachsen-Anhalt und Thüringen, so der ADAC.

Die A4 bleibt in Sachsen aber die Autobahn mit der höchsten Verkehrsbelastung, besonders auf dem Autobahnabschnitt zwischen Chemnitz und Dresden.

Aufgrund der Baustellen ist hier die Staugefahr am größten.

Die Staurisikokarte der Autobahn GmbH des Bundes verzeichnet außerdem die weiteren A4-Abschnitte bis zum Grenzübergang Ludwigsdorf als Brennpunktstrecken.