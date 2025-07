Das sind die spannendsten Zahlen rund um Sachsens Gewässer

Daten und Fakten: Hier sprudeln Sachsens Gewässer in Zahlen.

Von Antje Ullrich

Dresden - Das Frühjahr 2025 war zu warm und zu trocken. So schien die Sonne ganze 650 Stunden - ein Plus von 190 Stunden - und mit nur 110 l/m² fielen 61 Liter weniger in der Fläche als sonst. Das geht auch an Sachsens Gewässern nicht spurlos vorbei. So herrscht an 88 von 150 Pegeln (59 Prozent) derzeit Niedrigwasser. Doch wir lassen Euch nicht im Trockenen sitzen: Hier sprudeln Sachsens Gewässer in Zahlen.

2 Prozent

Blick über Blunoer Südsee und den Neuwieser See rechts nahe der Ortschaft Klein Partwitz in der sächsischen Lausitz. © IMAGO/Andreas Franke

Zwei Prozent der sächsischen Landesfläche nehmen Gewässer ein. Dazu zählen 30.000 Kilometer Fließ- und 331 Quadratkilometer Standgewässer.

46.800 Hektar

Moore werden in Deutschland seltener. © IMAGO/Zoonar

Auf nur 46.800 Hektar (2,5 Prozent der Landesfläche) gibt es noch Moore und andere organische Nassstandorte. Noch im 12. und 13. Jahrhundert waren es etwa 20 Prozent der Fläche Sachsens.

800 Liter

800 Liter pro Quadratmeter beträgt der mittlere Jahresniederschlag in Sachsen. Mehr als zwei Drittel davon verdunsten. Der Rest versickert oder fließt in Flüsse und Bäche ab.

95 Prozent

Die Elbe fließt durch Sachsen. © 123rf/simondannhauer

95 Prozent der Landesfläche entwässern in das Einzugsgebiet der Elbe, dem größten Fluss Sachsens.

260 Kilometer

Zur Mulde gehört auch die Muldebrücke, hier 2024 bei ihrer Fertigstellung. © Jan Woitas/dpa

Mit 260 Kilometern ist die Mulde der längste Fluss, der sich durch Sachsen windet. Die Elbe, die insgesamt mit 1095 Kilometern zwar mehr als dreimal so lang ist als die Mulde, durchfließt den Freistaat "nur" auf 177 Kilometern. Weitere sächsische Flusslängen sind: 3. Zschopau - 131 km 4. Lausitzer Neiße - 125 km 5. Freiberger Mulde - 121 km 6. Weiße Elster - 117 km 7. Spree - 112 km 8. Große Röder - 98 km 9. Chemnitz - 77 km 10. Wesenitz - 72 km

21,5 Prozent

21,5 Prozent der sächsischen Fließgewässer wurden durch den Eingriff der Menschen erheblich verändert. 0,4 Prozent wurden künstlich angelegt. Insgesamt haben 86 Prozent der sächsischen Gewässer nicht mehr ihre natürliche Beschaffenheit, zum Beispiel durch Begradigungen, Entwässerung oder Verlegung.

Manch ein Gewässer in Sachsen ist so künstlich wie diese Ente. © 123RF/pekosman

64 Prozent

In zahlreichen Gewässern leben in Sachsen verschiedene Fische. © imago stock&people

64 Prozent der Fließgewässer zählen zu kleinen Flüssen und Bächen im Mittelgebirge und machen das Gros der Fließgewässer aus. Weitere 27 Prozent fließen im Tiefland. Nur sechs Prozent sind große Gewässer wie die Elbe.

15.000 Standgewässer

Mehr als 15.000 Standgewässer prägen die sächsische Landschaft. Davon sind 50 Prozent Bergbaufolgeseen, 30 Prozent Teiche, 18 Prozent Talsperren und Speicher sowie zwei Prozent Hochwasserrückhaltebecken.

87 Stauanlagen

Klingenberg: Blick auf die Talsperre und das dazugehörige Wasserwerk. © Jan Woitas/ZB/dpa

87 Stauanlagen - 25 Trinkwasser- und 31 Brauchwassertalsperren, sechs Wasserspeicher sowie 25 Hochwasserrückhaltebecken - mit rund 612 Millionen Kubikmetern Stauraum (Vollstau) unterhält die Landestalsperrenverwaltung. So stammt fast die Hälfte unseres Trinkwassers aus den Talsperren.

49 Prozent

Das sächsische Trinkwasser speist sich zu 49 Prozent aus Oberflächenwasser. Hinzu kommen 23 Prozent Grundwasser, 22 Prozent Uferfiltrat - aus Brunnen in Ufernähe -, vier Prozent Quellwasser sowie zwei Prozent angereichertem Wasser, also einer Mischung aus Oberflächenwasser und Uferfiltrat.

12,7 km²

Ein Stand-up-Paddler zieht seine Kreise auf dem Bärwalder See in der Lausitz. (Archivbild) © Steffen Unger

12,7 km² groß ist der Bärwalder See, der größte See Sachsens. Auf den folgenden Plätzen liegen: 2. Partwitzer See - 10,7 km² 3. Speicher Lohsa II - 10,5 km² 4. Berzdorfer See - 9,6 km² 5. Zwenkauer See - 9,3 km² 6. Störmthaler See - 7,2 km² 7. Scheibe See - 6,9 km² 8. Seelhausener See - 6,3 km² 9. Geierswalder See - 6,2 km² 10. Talsperre Quitzdorf - 5,9 km²

30 Seen

30 Seen und Talsperren gelten in Sachsen als sogenannte EU-Badegewässer. Heißt: Sie haben eine gute Wasserqualität, die behördlich überwacht wird, sind stark durch Badegäste besucht, verfügen über eine gute Infrastruktur und das Baden ist ausdrücklich erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Cospudener See, das Schwimmbad Speicherbecken Niederwartha, der Stausee Oberrabenstein, der Filzteich oder auch die Talsperren Pirk, Pöhl und Bautzen. Eine Auflistung aller sächsischen EU-Badegewässer gibt's hier: gesunde.sachsen.de/badegewaesser.html.

56 Braunkohlefolgeseen

Manch ein See in Sachsen sah früher noch so aus. (Archivbild) © imago stock&people

56 Braunkohlefolgeseen gibt es in Sachsen, 27 in West- und 29 in Ostsachsen. So entstanden das Leipziger Neuseenland und das Lausitzer Seenland, Europas größte künstliche Seenlandschaft. Nach Abschluss der Flutung aller Seen wird die Gesamtfläche etwa 16.500 Hektar betragen.

2200 Messstellen

Damit alle sicher ins Wasser können, wird es in Sachsen regelmäßig überprüft. © 123RF/uraneva