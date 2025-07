05.07.2025 15:47 2.030 Katamaran-Drama am Berzdorfer See: Mann muss reanimiert werden, Frau in Klinik

Im Landkreis Görlitz ist am Samstagnachmittag ein Katamaran am Berzdorfer See gekentert. Ein Mann (59) musste reanimiert werden.

Von Holger Köhler-Kaeß

Görlitz - Im Landkreis Görlitz ist am Samstagnachmittag ein Katamaran am Berzdorfer See gekentert. Ein Mann (59) musste reanimiert werden, seine weibliche Begleitung (55) wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Alles in Kürze Katamaran kentert am Berzdorfer See

Mann muss reanimiert werden

Frau ins Krankenhaus eingeliefert

Unfall bei erfahrenen Seglern

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Danilo Dittrich Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte. Demnach handelte es sich bei den Verunglückten um erfahrene Segler, die in der Nähe des Bootsanlegers Deutsch Ossig unterwegs waren, als das Unglück geschah. Aus bisher ungeklärten Umständen kenterte ihr Katamaran. Dabei hatten beide Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Zum Glück beobachtete eine Frau aus Tschechien die gefährliche Situation, holte Hilfe. Am Ende sank der Katamaran komplett. Der 59-Jährige musste an Land reanimiert werden, kam danach sofort ins Krankenhaus. Die DLRG konnte beide Segler retten. © Danilo Dittrich Die Frau kam deutlich glimpflicher davon. Zwar wurde auch sie in eine Klinik eingeliefert. Laut der Polizeidirektion Görlitz geschah dies aber zunächst nur aus Sicherheitsgründen, damit sie sich nach den Strapazen einmal durchchecken lassen konnte.

Titelfoto: Danilo Dittrich