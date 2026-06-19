Diebe mit Gewissensbissen? Geklaute Kinderbank plötzlich wieder da

Freital - Auch unter Kriminellen gibt es wohl ein Gewissen: Nachdem sie in Freital einer Vorschulgruppe das Abschiedsgeschenk gestohlen hatten, ist die Sitzbank nun plötzlich wieder da.

Plötzlich war die Sitzbank der Freitaler Vorschulgruppe wieder da. © privat

Früh am Freitagmorgen war die Freude groß: "Wir haben gerade rausgeschaut und sie stand da", sagt Mutter Romy Geyer (35) ganz baff. "Die Bank ist wieder da!"

Große Erleichterung bei den Kindern, denn das 80 Kilogramm schwere Möbelstück war zwischen Sonntag und Dienstag aus dem Hof an der Dresdner Straße gestohlen worden.

Dabei handelte es sich jedoch nicht um irgendeine Bank: Die Vorschulkinder der Kita "Naturbande" wollten diese in wenigen Tagen ihrer Einrichtung zum Abschied überlassen.

Nicht nur 350 Euro hatten die Familien dafür gesammelt, die Bank war auch schon zum Teil mit den Handabdrücken der Kinder versehen. Zweifelhaft, ob die Fuchs-Gruppe so schnell noch mal eine Bank hätte beschaffen und bearbeiten können.