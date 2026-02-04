Dienstunfähige Beamte sollen mehr Geld bekommen

Dresden - Sachsen will Entschädigungszahlungen für sächsische Beamte, die im Dienst verletzt oder getötet werden, fast verdoppeln.

Polizeieinsätze sind für die Beamten oft lebensgefährlich. Jetzt sollen die Entschädigungen erhöht werden. © Picture Point

Damit erhalten die Betroffenen, die bei einer lebensbedrohlichen Diensthandlung einen Dienstunfall erleiden und wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden müssen, künftig 150.000 statt bisher 80.000 Euro.

Wenn Beamte gar zu Tode kommen, erhalten die Hinterbliebenen statt bisher insgesamt 60.000 künftig 100.000 Euro, bei kinderreichen Familien 30.000 Euro pro Person.