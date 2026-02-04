Trotz niedriger Gasspeicher: VNG sieht Versorgungslage als stabil

Leipzig - Trotz vergleichsweise niedriger Füllstände in den deutschen Gasspeichern sieht der ostdeutsche Energiekonzern derzeit keine akute Gefahr für die Versorgungssicherheit.

Trotz Knappheit in den eigenen Speichern sieht VNG Deutschland angemessen durch den Winter kommen. Knappheiten führten allerdings zu höheren Preisen, hieß es. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"VNG erachtet die Versorgungslage weiterhin als stabil", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Speicher erfüllten in der Wintersaison ihre Funktion, "sie sichern die Versorgung in Zeiten hoher Nachfrage und stellen kurzfristig Gas zur Verfügung".

Die VNG-Speicher seien aktuell zu rund 36 Prozent gefüllt, bundesweit liege der Stand bei gut 32 Prozent (Stand: 1. Februar). Gleichzeitig beobachte man die Entwicklung sehr genau. Die Speicher seien bereits deutlich niedriger gefüllt als üblich. "Das könnte - neben der herausfordernden Marktsituation - die Befüllung für das kommende Speicherjahr zusätzlich erschweren", räumte der Gasgroßhändler ein.

Eine akute Gefährdung sehe man jedoch nicht, "da prinzipiell zusätzliche LNG-Mengen zur Verfügung stehen und flexibel in das System eingebracht werden können".

Auch mit Blick auf die kommenden Wochen zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. "Nach unserer aktuellen Einschätzung kommt Deutschland angemessen durch den Winter", hieß es. Knappheiten führten allerdings zu höheren Preisen, "auch wenn diese noch weit unterhalb des Krisenniveaus 2022 liegen".