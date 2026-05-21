Diese A4-Ausfahrt wird am Donnerstag voll gesperrt

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Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Sperrung der A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Dresden!

Am Donnerstag wird die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt. (Symbolfoto)
Am Donnerstag wird die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt. (Symbolfoto)  © Bernd Wüstneck/dpa

Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.

Grund dafür ist laut die Autobahn GmbH des Bundes die Errichtung einer neuen Verkehrszeichenbrücke. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa

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