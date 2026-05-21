20.05.2026 16:17 Diese A4-Ausfahrt wird am Donnerstag voll gesperrt

21.874 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Sperrung der A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Dresden! Am Donnerstag wird die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt. Grund dafür ist laut die Autobahn GmbH des Bundes die Errichtung einer neuen Verkehrszeichenbrücke. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa