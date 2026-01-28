Ein Dampfer auf dem Trockenen: "Dresden" ankert jetzt in Oskarshausen
Freital - Der Schaufelraddampfer "Dresden" ist in Freital gestrandet! Eine zehn Meter lange Sandskulptur des 100-jährigen Originals der Weißen Flotte gehört zu den Highlights der 3. Blütenwunder-Ausstellung, die vom 5. Februar bis 10. Mai unter dem Motto "Von Flüssen, Seen und Mee(h)r" in den Freizeitpark "Oskarshausen" einlädt.
Der "PD Dresden" gehört zu den neun großen Szenerien - "geschnitzt" aus insgesamt 230 Tonnen verdichtetem Sand und mit Tausenden Pflanzen begrünt.
"Unsere Vorjahres-Besucher hatten sich einen regionalen Bezug der Ausstellung gewünscht - der 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt kam da wie gerufen", freut sich Vertriebschefin Theresa Tamme (37).
Das Schiff aus Sand hält der Prüfung von Jochen Haubold (47) stand. Der Nautische Leiter der Dampfschifffahrt lobt die Proportionen und verrät: "Auf der 'Dresden' habe ich selbst gelernt. Das Original ist übrigens 68,70 Meter lang und hat 300 PS unter Deck."
Der Sand-Dampfer überrascht mit Original-Pfeifton. Und: Er kann sogar Dampf ausstoßen.
Sandskulpturen von Floristen umpflanzt
Aus Sand geschnitzt hat ihn Jeroen van de Vlag (56), der zusammen mit der Italienerin Michela Ciappini (49) und Jiří Kašpar (48) aus Prag an den Skulpturen arbeitet.
Zu sehen sind außerdem eine Meerjungfrau, die versunkene Stadt SandLantis, Fluss- und Seenlandschaft in Kanada und in den Alpen, Grachten in Amsterdam, der Moritzburger Leuchtturm sowie Loch Ness, eine Meerjungfrau, ein großer Wal und ein XXL-Oktopus.
Sieben Floristen umpflanzen die Sandskulpturen. Für den Kraken hat sich Christopher Ernst nicht nur Bromelien oder Begonien ausgesucht. "Ich habe auch getrocknete Kelp-Algen aus Singapur verwendet, die in der Natur bis zu 30 Meter lang sind und zu Super-Food verarbeitet werden."
Es gibt viel zu entdecken - die Schau öffnet täglich 9.30 bis 18 Uhr. Online-Tickets gibt's ab 6,90 Euro.
Titelfoto: Holm Helis