Ein Dampfer auf dem Trockenen: "Dresden" ankert jetzt in Oskarshausen

Freital - Der Schaufelraddampfer "Dresden" ist in Freital gestrandet! Eine zehn Meter lange Sandskulptur des 100-jährigen Originals der Weißen Flotte gehört zu den Highlights der 3. Blütenwunder-Ausstellung, die vom 5. Februar bis 10. Mai unter dem Motto "Von Flüssen, Seen und Mee(h)r" in den Freizeitpark "Oskarshausen" einlädt.

Sandkünstler Jeroen van de Vlag (56) schnitzt die letzten Wellen und das Schaufelrad des Dampfers aus dem Sand. © Holm Helis

Der "PD Dresden" gehört zu den neun großen Szenerien - "geschnitzt" aus insgesamt 230 Tonnen verdichtetem Sand und mit Tausenden Pflanzen begrünt.

"Unsere Vorjahres-Besucher hatten sich einen regionalen Bezug der Ausstellung gewünscht - der 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt kam da wie gerufen", freut sich Vertriebschefin Theresa Tamme (37).

Das Schiff aus Sand hält der Prüfung von Jochen Haubold (47) stand. Der Nautische Leiter der Dampfschifffahrt lobt die Proportionen und verrät: "Auf der 'Dresden' habe ich selbst gelernt. Das Original ist übrigens 68,70 Meter lang und hat 300 PS unter Deck."

Der Sand-Dampfer überrascht mit Original-Pfeifton. Und: Er kann sogar Dampf ausstoßen.