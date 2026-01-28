Tunnel-Pläne vom Tisch! Neue Agra-Brücke soll in einigen Jahren fertig sein

Markkleeberg - Die Pläne für den Bau eines Tunnels als Ersatz für die marode Agra-Brücke sind endgültig vom Tisch. Jetzt präsentierte Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61, CDU) ihren Rettungsplan für das Bauwerk.

Ein Tunnel anstelle einer neuen Agra-Brücke in Markkleeberg wäre zu teuer geworden und hätte zudem viel länger gedauert, sagt die Verkehrsministerin. © Jan Woitas/dpa

"Wir müssen die Agra-Brücke in Markkleeberg so schnell wie möglich erneuern", so die Ministerin.

Aufgrund des schlechten Bauzustandes ordneten Prüfer Sofortmaßnahmen an: Jede Brückenseite darf nur noch einspurig mit Fahrzeugen bis maximal 3,5 Tonnen Gewicht befahren werden. Außerdem gilt ein Tempolimit von 50 km/h.

Die Prüfer gaben der Agra-Brücke eine "Galgenfrist". Drei Monate hat das Ministerium, um eine Vollsperrung der Brücke abzuwenden.

Die Zeit wird genutzt, um bis Ende Februar den östlichen Brückenzug mit sogenannten Pendelstützen zu ertüchtigen. Die Stützen verringern die Spannweiten zwischen den Pfeilern auf sieben Meter (jetzt 21 Meter).

"Die Techniker sagen, damit kann die Brücke nicht mehr einstürzen", so Kraushaar.