 11.468

Einbrecher steigen in Fahrradladen ein: Händler ärgert sich über enormen Schaden

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in ein Fahrradgeschäft in Pirna eingestiegen. Der Schaden ist enorm.

Von Adrian Schintlmeister, Daniel Förster

Pirna - Übel. Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in ein Fahrradgeschäft in Pirna eingestiegen.

Bei Traditionshändler Zweirad Gollmann wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen.
Bei Traditionshändler Zweirad Gollmann wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen.  © Daniel Förster

Sie kamen in der Nacht und richteten einen enormen Schaden an. Einbrecher haben das Fahrradgeschäft Zweirad Gollmann in Pirna heimgesucht.

Ihre Beute: 18 hochpreisige E-Bikes. Gesamtwert laut Polizei: etwa 80.000 Euro.

"Die Täter schafften es scheinbar, fast lautlos unsere Türanlage aufzuhebeln und so trotz mehrfach gesicherter Schließanlage bei uns einzudringen", sagte Ladeninhaber Eric Gollmann zu einem Reporter.

Tausende Laster-Unfälle auf Sachsens Autobahnen: A4 besonders schlimm
Sachsen Tausende Laster-Unfälle auf Sachsens Autobahnen: A4 besonders schlimm

Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich hauptsächlich um E-Mountainbikes der Marken Giant, Cannondale, Conway und Stevens im Preis zwischen 3000 und 7500 Euro. Zudem seien zwei Türen nachhaltig beschädigt, und die Anlage müsse gegen neue Sicherheitssysteme ersetzt werden.

Eric Gollmann (38) vermutet, dass sich die Täter zunächst an dem Eingang zur Werkstatt zu schaffen gemacht haben, seien dort aber gescheitert. "Die große Ladentür haben sie dann öffnen können …" Dennoch sei auch die Werkstatttür "unbrauchbar beschädigt" worden.

Unbekannte Täter stehlen Fahrräder im Wert von 80.000 Euro

Vergangene Woche war das Geschäft noch gut gefüllt.
Vergangene Woche war das Geschäft noch gut gefüllt.  © Daniel Förster
Viele Bikes sind jetzt weg.
Viele Bikes sind jetzt weg.  © Daniel Förster
Fahrradhändler Eric Gollmann (39) hat nun den Schaden.
Fahrradhändler Eric Gollmann (39) hat nun den Schaden.  © Daniel Förster

Bitter: Erst vor drei Tagen hatte der Unternehmer neue Fotos vom Ladengeschäft erstellt, um seinen Internetauftritt aktuell zu halten. "Das Geschäft voller Räder. Nach dem Einbruch vorn alles leer. Ein toller Start in die Weihnachtszeit …", ärgert sich der Familienvater.

Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung vom 30. November, 13.42 Uhr, aktualisiert um 15.20 Uhr.

Titelfoto: Montage: Daniel Förster (2)

Mehr zum Thema Sachsen: