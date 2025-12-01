Tausende Laster-Unfälle auf Sachsens Autobahnen: A4 besonders schlimm

Dresden - 2000 Unfälle mit Lkws gab es auf Sachsens Autobahnen im vergangenen Jahr. Drei Menschen starben. Laut Sachsens Innenministerium ist das eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Denn die beiden Vorjahre waren schlimmer.

Immer wieder kommt es auf der A4 zu heftigen Laster-Unfällen. © dpa/Sebastian Kahnert

2023 gab es noch 2600 Unfälle (neun Tote), 2022 kam es zu 2400 Unfällen (12 Tote), an denen Laster beteiligt waren.

Vielfahrer oder Pendler werden dabei kaum überrascht sein, dass die A4 der unangefochtene Unfallschwerpunkt bleibt: 944 Unfälle mit Lastwagen wurden hier gezählt. Damit passiert fast jeder zweite dieser Laster-Crashs auf der viel befahrenen Ost-West-Route!

Platz zwei belegt die A14 mit 418 Unfällen, gefolgt von der A 72 (313).