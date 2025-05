Früher da und bleiben länger: Die Eisheiligen lassen Sachsen zittern

Mit den Eisheiligen klopft in Sachsen plötzlich die Kälte an die Tür. Bedeutet das auch Ernteausfall?

Von Benjamin Schön

Dresden - Eigentlich ist der Mai ein Monat der Hoffnung: Die Bäume stehen in voller Blüte, die Sonne kitzelt die ersten Früchte wach. Doch was aussieht wie ein Paradies, kann sich über Nacht in einen frostigen Albtraum verwandeln. Denn mit den gefürchteten Eisheiligen klopft plötzlich die Kälte an die Tür.

Obstbauer Robert Rüdiger (41) hofft, dass seine Pflanzen die nächsten Nächte überleben. © Norbert Neumann "Letztes Jahr hatten wir durch den Frost 98 Prozent Ernteausfall", erinnert sich Obstbauer Robert Rüdiger (41) aus Hosterwitz. Er baut auf seinen Feldern alles an, was das Früchte-Herz begehrt: Erdbeeren, Äpfel, Pflaumen, Kirschen, sogar Aprikosen und exotische Beeren. Doch was bringt das schönste Sortiment, wenn Väterchen Frost dazwischenfunkt? "Blühen tut es aktuell sehr viel, aber die Nächte jetzt werden das Problem sein. Wenn es wirklich kommt, dann wird es wirklich beschissen." Sachsen Vorm ersten Arbeitstag: Nazi-Ärger für neuen Landrat Er rechnet fest mit dem Eintreffen der Eisheiligen, die eigentlich erst vom 11. bis 15. Mai erwartet werden und nun offenbar früher kommen und länger bleiben. "Minus ein Grad reicht schon aus, dass die Blüte erfriert."

Auch in anderen Teilen Sachsens werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Heiko Hübler vom Obstgut Seelitz deckt die Erdbeeren ab. © Ralph Kunz

Die Quittenbäume blühen bereits in Massen. © Norbert Neumann

Eisheilige sind für den Obstbau eine Zerreißprobe