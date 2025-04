30.04.2025 07:30 Endlich Carsharing in Freital: Hier findet Ihr die neuen teilAuto-Stationen

In Freital gibt es nun Carsharing! Zwei neue teilAuto-Stationen wurden an den Bahnhöfen in Potschappel und Deuben eröffnet.

Von Jacqueline Grünberger

Freital - Zwei neue teilAuto-Stationen wurden jetzt auch in Freital (39.000 Einwohner) an den Bahnhöfen Potschappel und Deuben eröffnet. Mit 2500 Fahrzeugen in 28 Städten ist teilAuto der größte Carsharing-Anbieter Sachsens. Initiatorin Michelle Kluge-Weise (39) hatte vor zwei Jahren die Idee, teilAuto nach Freital zu bringen. Hier zu sehen mit Regionalleiter Marcus Buchfeld (32, M.) und OB Uwe Rumberg (66). © Norbert Neumann Es ist zumindest ein Anfang. Denn nun besteht die Möglichkeit, sich in Potschappel einen Ford Focus und in Deuben einen Skoda Fabia zu mieten. Hierfür braucht es die teilAuto-App und einen Account. Vorab muss ein Tarif ausgewählt werden, der sich nach Zeit und Kilometern richtet. Eine Tagesfahrt (7,5 Stunden) mit dem Fabia (150 Kilometer inklusive) kostet beispielsweise 68,40 Euro. Und die Fahrt muss wieder am Stellplatz beendet werden.

Auch in den Urlaub kann man mit entsprechendem Tarif fahren. "Man kann die Fahrzeuge jetzt schon für nächstes Jahr buchen", lockt teilAuto-Regionalleiter Marcus Buchfeld (32). OB Uwe Rumberg (66) freut sich zwar über die Neuerung, bleibt jedoch skeptisch. Denn seit zwei Monaten gebe es MobiBikes, das Fahrrad-Pendant zu teilAuto, in Freital: "Die Fahrräder stehen oft einfach im Weg. Hoffentlich werden die Autos besser angenommen."

Titelfoto: Norbert Neumann