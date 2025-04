21.04.2025 08:16 962 Erinnerungen an eine ehemalige sächsische Jugendherberge: Reise in die Vergangenheit

Am kommenden Samstag, 14 Uhr, könnt Ihr an der Sonderführung "Eine Reise in die ehemalige Jugendherberge von Schloss Rochsburg" teilnehmen.

Von Claudia Ziems

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg in Sachsen könnt Ihr eine Reise in die Vergangenheit machen. Auf Schloss Rochsburg könnt Ihr eine Reise in die Vergangenheit machen. © Dirk Hanus Am kommenden Samstag, 14 Uhr, könnt Ihr an der Sonderführung "Eine Reise in die ehemalige Jugendherberge von Schloss Rochsburg" teilnehmen. Die Jugendherberge auf der Rochsburg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1924 als kleine Beherbergungsstätte gegründet, wurden die Räume dann im Jahr 1932 offiziell als Jugendherberge eröffnet. 1998 musste die Jugendherberge dann wieder geschlossen werden. Sachsen Elf Fragen zu Sachsens Schlössern, Burgen und Gärten: Was verbirgt sich in diesen Gemäuern? "In diesen 66 Jahren wurde Verschiedenes umgebaut, erweitert und modernisiert. Viele Kinder und Jugendliche von überall aus der Republik erlebten hier auf dem Bergsporn hoch über der Mulde eine unvergleichliche Zeit, an die sie auch heute als Erwachsene noch gern zurückdenken", teilte die stellvertretende Schlossleiterin mit. Diese Geschichten möchte das Schloss gern mit Interessierten teilen. Ihr könnt die kleine Ausstellung "Erinnerungen an die Jugendherberge Heinrich Heine im Schloss Rochsburg" erleben. © Dirk Hanus Michael Kreskowsky lädt ein zu einer unterhaltsamen Tour durch das Schloss und die kleine Ausstellung "Erinnerungen an die Jugendherberge Heinrich Heine im Schloss Rochsburg". Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro pro Person. Dauer: 60 bis 90 Minuten. Tickets bekommt Ihr im Onlineshop des Schlosses.

