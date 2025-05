Erste kleine Waldbrände: Hohe Flammengefahr im Norden Sachsens

Sachsen - Seit März gilt in Sachsen die Waldbrandsaison. Bis Oktober muss der Sachsenforst mit Bränden rechnen, stellt täglich Prognosen anhand laufend gesammelter Daten auf.

Insgesamt 1000 Quadratmeter Waldboden mussten bei Laubusch gelöscht werden. © xcitepress/Jenny Pohl

Mindestens bis zum Wochenende gilt im Norden Sachsens "hohe Waldbrandgefahr".



Aus dem Nichts stieg am Dienstag dichter Rauch aus dem Waldstück am Birkenweg in Lauta/OT Laubusch im Landkreis Bautzen.

Gegen 17.20 Uhr rückten Kameraden der Feuerwehren Lauta und Hoyerswerda aus, konnten den brennenden Waldboden schnell unter Kontrolle bringen, löschten ein Areal von rund 1000 Quadratmetern - ein beispielhafter Brand mitten in der Waldbrandsaison.

Denn in Nordsachsen, an den Grenzen zu Sachsen-Anhalt und Brandenburg, gilt aktuell die vierte von fünf Stufen, demnach "hohe Waldbrandgefahr".