Erstmals ins unterirdische Kriegslazarett: Königstein lüftet das letzte Festungs-Geheimnis

Königstein - Ein Blick in die dunkle Vergangenheit: Am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag, öffnet die Festung Königstein ein bislang gut gehütetes Geheimnis - ihr 130 Jahre altes unterirdisches Kriegslazarett. Was bisher nur im Rahmen von Privatführungen wirklich möglich war, wird nun für alle Besucher erlebbar.