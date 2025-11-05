Erzgebirge und Lausitz im Fokus: Bürgermeister empört über Endlager-Wahl

Annaberg-Buchholz - Schock im Erzgebirge : Plötzlich steht die Region um Annaberg-Buchholz wieder auf der Auswahlliste für ein nationales Atommüll-Endlager. Aber auch andere Standorte in Sachsen sind möglich.

Annaberg-Buchholz kommt als Endlagerstätte nicht infrage. Die unmittelbare Region sehr wohl. © Uwe Meinhold

Als die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) jetzt ihren aktuellen Zwischenstand bei der Suche nach einer Endlagerstätte für Atommüll veröffentlichte, staunte OB Rolf Schmidt (65, Freie Wähler) nicht schlecht.

Eigentlich sei die Region schon vom Tisch gewesen, so Schmidt gegenüber TAG24: "Ich weiß gar nicht, wo das wieder herkommt."

Das Erzgebirge um Annaberg, Marienberg, Olbernhau und Seiffen ist eine von vier Regionen im Freistaat, die die Experten nach aktuellem Stand für geeignet halten, den Atommüll für die nächsten eine Million Jahre aufzunehmen. Auch Rechenberg-Bienenmühle und Altenberg, ein Streifen östlich von Freiberg und ein Gebiet von Bautzen bis in den Landkreis Görlitz, sind weiter im Rennen.

Für das Teilgebiet zwischen Laußnitz und Hoyerswerda (beide Landkreis Bautzen) steht eine endgültige Entscheidung noch aus.