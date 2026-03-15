Erneuter Wintereinbruch im Erzgebirge

Eibenstock - Frühling ade - zumindest vorerst! Statt mit blauem Himmel und Sonnenschein präsentiert sich das Erzgebirge am Sonntag grau in grau.

Die Landschaft im oberen Erzgebirge wurde in der Nacht von einer geschlossenen Schneedecke bedeckt. © André März

Bereits am Samstag zog eine Kaltfront durch die Republik und brachte Regen, Wind und niedrige Temperaturen mit sich.

Im oberen Erzgebirge kam sogar der Schnee zurück. Die Schneefallgrenze sank auf unter 900 Höhenmeter ab und es präsentierten sich geschlossene Schneedecken unter anderem in Eibenstock.

Über drei Zentimeter Neuschnee bedeckten Autos, Dächer und tauchten die Landschaft in ein weißes Kleid.

Auch die Straßen waren nicht mehr aufgeheizt genug, um den Schnee sofort zum Schmelzen zu bringen. Samstagabend und in der Nacht war Vorsicht geboten: Die Straßen waren zum Teil rutschig und glatt.

Wer am Sonntag dennoch an die frische Luft möchte, sollte Mütze und Schal nicht vergessen. Im Erzgebirge sowie im Umland werden es maximal sechs Grad werden.