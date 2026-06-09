Himmelsleiter am Fichtelberg hängt fest: Baustart für Lift noch in der Schwebe

Oberwiesenthal - Während auf dem Gipfel des Fichtelbergs emsig am Hotel gebaut wird, ist vom lange geplanten 6er-Sessellift an der Himmelsleiter noch nichts zu sehen.

Hier dreht sich nichts: Am neuen Lift an der Himmelsleiter wird noch nicht gebaut. © Sven Gleisberg

Dabei war im Herbst Eile geboten: Um ein Erlöschen der Baugenehmigung zu verhindern, war symbolisch mit vorbereitenden Bauarbeiten begonnen worden.

Nun knirscht es anscheinend erneut zwischen der Investorenfamilie Gläß und der Stadt Oberwiesenthal (Erzgebirge). Dabei soll es um Fördermittel für das Projekt und die Rolle der Kommune gehen. "Es gibt bürokratische Hürden mit der Stadtverwaltung", umschreibt LGO-Geschäftsführer Constantin Gläß (31) das Problem.

Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (40, Bürgerbündnis EINZ) spielt den Ball zum neuen Eigentümer der Liftanlage zurück: "Herr Gläß hat gesagt, dass er das Projekt umsetzen will. Jetzt ist er am Zug."

Auch im Stadtrat waren die Schwierigkeiten bereits Thema. Sicher scheint: Dieses Jahr werden die Bauarbeiten für den neuen Lift nicht mehr starten.