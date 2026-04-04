Fichtelbergbahn fährt mit Sonderzügen zu Ostern, nächste Einschränkungen geplant
Von Birgit Zimmermann
Oberwiesenthal - Nach einer mehrwöchigen Sperrung im März ist die Fichtelbergbahn am Osterwochenende mit Sonderzügen unterwegs.
Am Sonntag wartet dabei auf Familien eine Besonderheit: Osterhase "Maxi Möhre" wird mit an Bord sein und die kleinen Fahrgäste zu einer Eiersuche einladen, wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) mitteilte.
Vom 9. bis 27. März hatte die Fichtelbergbahn eine Sperrpause eingelegt. Sie diente zur Vorbereitung auf die Ausflugssaison.
Seit dem 28. März verkehren die Dampfzüge zwischen Oberwiesenthal und Cranzahl (Erzgebirge) wieder durchgehend. Voriges Jahr verzeichnete die Schmalspurbahn rund 217.000 Reisende.
Nach den Osterferien stünden noch einmal Einschränkungen an, teilte die SDG mit. Vom 13. bis 24. April werde die Strecke der Fichtelbergbahn für geplante Arbeiten an der Strecke und den Fahrzeugen gesperrt.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa