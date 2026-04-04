Fichtelbergbahn fährt mit Sonderzügen zu Ostern, nächste Einschränkungen geplant

Oberwiesenthal - Nach einer mehrwöchigen Sperrung im März ist die Fichtelbergbahn am Osterwochenende mit Sonderzügen unterwegs.

An Ostersonntag fährt auch der Osterhase "Maxi Möhre" mit der Fichtelbergbahn. © Sebastian Willnow/dpa

Am Sonntag wartet dabei auf Familien eine Besonderheit: Osterhase "Maxi Möhre" wird mit an Bord sein und die kleinen Fahrgäste zu einer Eiersuche einladen, wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) mitteilte.

Vom 9. bis 27. März hatte die Fichtelbergbahn eine Sperrpause eingelegt. Sie diente zur Vorbereitung auf die Ausflugssaison.

Seit dem 28. März verkehren die Dampfzüge zwischen Oberwiesenthal und Cranzahl (Erzgebirge) wieder durchgehend. Voriges Jahr verzeichnete die Schmalspurbahn rund 217.000 Reisende.