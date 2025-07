Gedenken an Unglück im Erzgebirge: Grubenbrand vor 70 Jahren forderte 33 Tote

Aue-Bad Schlema - Am 15. Juli jährt sich das schwerste Grubenunglück im Uranbergbau der DDR zum 70. Mal. Ihren Anfang nahm die Katastrophe während der Nachtschicht mit einem Kurzschluss im Schacht 250 in Niederschlema (Erzgebirgskreis). 33 Tote und mehr als 100 Verletzte sind am Ende zu beklagen – darunter etliche Rettungskräfte.