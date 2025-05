Krimi-Autorin auf Spurensuche: So spannend sind Spitznamen der Erzgebirgs-Orte

Zwickau - Wer im Erzgebirge aufgewachsen ist, weiß: Kaum ein Ort kommt ohne liebevolle, spöttische oder völlig absurde Spitznamen aus. Dass hinter diesen Bezeichnungen oft spannende, lustige und manchmal auch historische Geschichten stecken, zeigt Krimiautorin Claudia Puhlfürst (62) in ihrem neuen Buch "Blachmannle und Hodrlumpen - Von Spitznamen und anderen Kuriositäten im Erzgebirge".

Nach monatelanger Recherche hält Autorin Claudia Puhlfürst (62) ihr Buch "Blachmannle und Hoderlumpen" in den Händen. © Uwe Meinhold

"Ich bin im Erzgebirge verwurzelt und die Region kommt oft in meinen Geschichten vor", erzählt die Zwickauerin.

"Ich wurde vom Verleger gefragt, ob ich Lust hätte, so etwas zu schreiben. Erst hatte ich Bedenken, ob ich genug Material finde. Aber dann hat es mich richtig gepackt."

Was Puhlfürst dann ausgräbt, ist oft zum Brüllen komisch. Etwa "Zammnämschn" - so nennen die Nachbarn Leute aus Hormersdorf. Oder "Mondputzer" - ein Titel, den sich gleich zwei Orte teilen: In Grumbach polierten Handwerker silberglänzende Münzen mit Mondprägung.

In Zschorlau hingegen soll ein Trunkenbold versucht haben, die Spiegelung des Mondes aus einer vereisten Pfütze zu schrubben.