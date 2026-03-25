Männlein oder Weiblein? Auf dieser Erlebnistoilette entscheiden die Gäste

Grünhain-Beierfeld - Ich habe schon einige Klos in Gaststätten oder Hotels von innen gesehen - allerdings ist die "Erlebnis-Toilette" des Hotels Köhlerhütte in Grünhain-Beierfeld ( Erzgebirge ) eine Ausnahme in mehrfacher Hinsicht. Wohl auch deswegen wurde der Erholungsort wiederholt zu Sachsens beliebtestem Hotel gewählt .

Die Inhaberfamilie mit dem Gold-Award (v.l.): Maksim Melchiar (32), Johanna Schmidt (28), Katrin Schmidt (59) und Heiko Schmidt (59). © Uwe Meinhold

Wie e bissl scheen! Das war mein erster Gedanke, als ich das Gästeklo der Köhlerhütte betrat.

Vogelgezwitscher durch den Lautsprecher und rustikales Ambiente laden hier schon mal zum Verweilen ein - unabhängig davon, ob man Groß oder Klein muss.

Die zukünftige Geschäftsführerin Johanna Schmidt (28) fragte sich laut Papa und Noch-Chef Heiko (59), was man tun kann, wenn in Zukunft eine Toilette für das dritte Geschlecht benötigt wird.

Die Lösung des Problems lag nahe: Sowohl Männer als auch Frauen können hier auf die Plumpsklos der jeweils anderen gehen. Auch deswegen, weil es bei den Frauen immer längere Schlangen gibt.