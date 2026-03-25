Männlein oder Weiblein? Auf dieser Erlebnistoilette entscheiden die Gäste
Grünhain-Beierfeld - Ich habe schon einige Klos in Gaststätten oder Hotels von innen gesehen - allerdings ist die "Erlebnis-Toilette" des Hotels Köhlerhütte in Grünhain-Beierfeld (Erzgebirge) eine Ausnahme in mehrfacher Hinsicht. Wohl auch deswegen wurde der Erholungsort wiederholt zu Sachsens beliebtestem Hotel gewählt.
Wie e bissl scheen! Das war mein erster Gedanke, als ich das Gästeklo der Köhlerhütte betrat.
Vogelgezwitscher durch den Lautsprecher und rustikales Ambiente laden hier schon mal zum Verweilen ein - unabhängig davon, ob man Groß oder Klein muss.
Die zukünftige Geschäftsführerin Johanna Schmidt (28) fragte sich laut Papa und Noch-Chef Heiko (59), was man tun kann, wenn in Zukunft eine Toilette für das dritte Geschlecht benötigt wird.
Die Lösung des Problems lag nahe: Sowohl Männer als auch Frauen können hier auf die Plumpsklos der jeweils anderen gehen. Auch deswegen, weil es bei den Frauen immer längere Schlangen gibt.
Köhlerhütte erneut Sachsens beliebtestes Hotel
Deshalb hat der Besucher mit dem dringenden Bedürfnis laut Heiko Schmidt die Qual der Wahl: "Man kann sich an der Eingangstür entscheiden, ob man heute Männlein oder Weiblein ist", erzählt der Hotel-Chef. Auf den Klos selbst sitzt es sich gut. Durch das Vogelgezwitscher läuft es von ganz allein.
Das kann man auch vom Pissoir sagen. Hier fühlt man sich wie im Wald - denn während der Blasenentleerung kann man Tieren wie Uhu, Eisvogel oder Bär in die Augen schauen. Das Klo-Erlebnis rundet der Umstand ab, dass man Spülung und Händewaschen berührungslos aktivieren kann. "Falls irgendwann mal wieder Corona kommt, sind wir gerüstet", so Heiko.
Die Toilette gibt es in dem Hotel seit 2024. Auch sie dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Köhlerhütte laut Reiseportal HolidayCheck Sachsens beliebtestes Hotel 2026 ist. Infos: www.koehlerhuette.com
Titelfoto: Uwe Meinhold