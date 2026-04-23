Neues Bergwerk: Investor aus Asien will an Bodenschätze im Erzgebirge

Pöhla - Das in Pöhla im Erzgebirge geplante neue Bergwerk für Wolfram und Zinn geht offensichtlich in die Hände eines asiatischen Investors. Die Saxony Minerals & Exploration AG (SME) habe das Geld für die Errichtung des Bergwerks nicht auf anderem Wege auftreiben können, sagte Vorstand Rolf Staudenmaier der Deutschen Presse-Agentur.

Die Saxony Minerals & Exploration AG (SME) soll an die Prime Group aus Singapur verkauft werden. © Jan Woitas/dpa

Deswegen werde die SME an die Prime Group aus Singapur verkauft. Als Preis seien 150 Millionen Euro vereinbart. Doch steht die Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums dafür noch aus.

Gestiegene Rohstoffpreise und die Abhängigkeit Europas bei wichtigen Rohstoffen haben zu einem Run auf Lagerstätten in Sachsen geführt. Von den zahlreichen Projekten gilt das in Pöhla - einem Ortsteil von Schwarzenberg - als Vorreiter.

Dort hatte das Oberbergamt 2024 die Genehmigung für die Errichtung eines Bergwerks erteilt. Um an das Erz zu kommen, soll eine Rampe rund zwei Kilometer in den Berg getrieben werden. Die Rede ist von rund 400.000 Tonnen Erz, die hier jährlich gefördert werden sollen.