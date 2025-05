Nur wenige Kilometer von Sachsen entfernt: Tschechien plant neues Atomkraftwerk

Tušimice/Erzgebirge - Während Deutschland der Atomkraft wortwörtlich den Stecker gezogen hat, setzen unsere Nachbarn weiter auf Kernenergie. In Tschechien gibt es derzeit Pläne für ein sogenanntes Mini-Atomkraftwerk - nur wenige Kilometer von Sachsen entfernt. Die Grünen im Erzgebirge äußern scharfe Kritik an dem Vorhaben.

Alles in Kürze

Das Mini-AKW soll auf dem Gelände des bestehenden Kohlekraftwerks Tušimice errichtet werden - etwa 17 km von der Grenze zu Deutschland entfernt. © Haertelpress

Der tschechischen Energieversorger "ČEZ" plant in Tušimice (bei Chomutov) ein Mini-Atomkraftwerk zu errichten. Brisant: Das Kraftwerk wäre nur etwa 17 Kilometer Luftlinie zur tschechisch-sächsischen Grenze entfernt. Die erste Anlage könnte zwischen 2034 und 2038 ans Netz gehen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um klassisches, großes AKW. Bei dem geplanten Mini-Kraftwerk in Tschechien soll die "Small Modular Reactor" (SMR)-Technologie zum Einsatz kommen. Bedeutet: Die Reaktoren sind deutlich kleiner als in herkömmlichen AKWs, können zudem außerhalb vorgefertigt werden.



Vorteil: Derartige Kraftwerke können schneller und günstiger gebaut werden, sich im Notfall selbst abschalten und stoßen keine CO₂-Emissionen aus. Nachteil: Mini-AKWs sind bisher kaum in Betrieb, es fehlt die Erfahrung. Zudem entsteht dennoch Atommüll.

Die Grünen im Erzgebirge sind entsetzt über die AKW-Pläne in Tschechien. Grünen-Sprecher Ruben Ramirez Cutino äußert scharfe Kritik: "Die SMR-Technologie ist noch nicht ausgereift. Das geplante Kraftwerk birgt ein erhebliches Unfallrisiko, dessen mögliche langfristige Folgen nicht zu unterschätzen sind."