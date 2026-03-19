Premiere zur Leipziger Buchmesse: Neuer Erzgebirgskrimi vorm Start ausverkauft

Zwönitz/Chemnitz - Schon vergriffen, bevor er überhaupt im Laden liegt: Autorin Anett Steiner (50) landet mit ihrem neuen Erzgebirgskrimi "Moorgold" einen Hit - die zweite Auflage wird bereits gedruckt.

Zur Leipziger Buchmesse hat "Moorgold" Premiere. © imago/Sylvio Dittrich

"Moorgold" ist der siebte Teil ihrer Krimireihe, der erste erschien 2018. Doch diesmal ist alles anders: neues Cover, neuer Verlag.

"Mein vorheriger Verlag wurde von einem Musiklabel aufgekauft", so Steiner. Dabei wurden die Krimis aus dem Sortiment genommen. "Danach war Herr Korch vom Paperento Verlag mein erster Ansprechpartner." Der Verleger und die Autorin kennen sich bereits von Buchmessen. "Es war mein Wunsch, dass die Zusammenarbeit klappt. Das passt einfach perfekt."

Steiner hat eine treue Fangemeinde, die für starke Verkäufe sorgt. "Mir war klar, dass die Verkaufszahlen der anderen Teile erreicht werden", sagt Steiner. Verleger Jens Korch zeigt sich baff: "Die Nachfrage nach dem Erzgebirgskrimi 'Moorgold' hat uns absolut überrascht. Wir mussten vorab schon eine zweite Auflage nachdrucken."

Steiners neuer Fall hat es in sich. Im deutsch-böhmischen Grenzgebiet, wo Vergangenheit und Legenden verschwimmen, stoßen Ermittler auf ein tödliches Geheimnis. Erst werden die Überreste eines Vermissten entdeckt, dann stirbt ein Spielmann.