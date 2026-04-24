Süßer Nachwuchs im Erzgebirge: Wie soll das Mini-Eselfohlen heißen?
Aue - Der "Zoo der Minis" in Aue (Erzgebirge) freut sich über Nachwuchs in der Amerikanische-Miniaturesel-Familie. Nur einen Namen hat die junge Dame noch nicht.
Hinter den Tierpflegern liegen zwei Wochen intensiver Vorbereitung und Fürsorge. Dabei überließen sie nichts dem Zufall, damit die Geburt auch sicher und ohne Komplikationen verläuft.
14 Tage lang schob das Team Nachtschichten und überwachte die hochtragende Stute Sonne-Sophie per Kamera ohne Unterbrechung. "Wir wollten zu jedem Zeitpunkt bereit sein, um bei eventuellen Schwierigkeiten sofort eingreifen zu können", erklärt Peter Hömke, der Leiter des Zoos.
In der Nacht zum 16. April war es dann so weit. Kurz vor Mitternacht reagierten die Tierpfleger auf die ersten Anzeichen und waren zur Stelle, um diskret im Hintergrund die Geburt begleiten zu können. Sonne-Sophie meisterte alles gewohnt routiniert und gelassen und das gesunde Mini-Eselstutfohlen erblickte das Licht der Welt.
Das Neugeborene stand bereits kurz nach der Geburt am frühen Morgen auf seinen wackeligen und viel zu langen Beinen. Auch sein graues, plüschiges Fell, die viel zu großen Ohren und das Näschen, das aussieht, als hätte es in Mehl gepustet, sorgen seitdem für viele "Ooohs" und Niedlichkeitsanfälle.
"Sonne-Sophie ist eine vorbildliche Mutter und kümmert sich sehr fürsorglich um ihren Nachwuchs. Die kleine Stute ist ausgesprochen neugierig und hat bereits begonnen, mutig ihre Umgebung zu erkunden", berichtet Peter Hömke erleichtert.
Mit nicht einmal zehn Kilo Geburtsgewicht sei sie schon jetzt der heimliche Star im Gehege.
Wie soll der Eselnachwuchs heißen?
Jetzt fehlt nur noch der Name für das Stutfohlen und dabei seid Ihr gefragt. Ihr könnt zwischen drei Namensvorschlägen abstimmen. Zur Auswahl stehen die Namen Sontje, Sunny und Sally.
Schickt bis zum 3. Mai 2026 eine E-Mail an [email protected] mit Eurem Favoriten und mit etwas Glück könnt Ihr für ein Jahr Ehrenpate werden.
Der Siegername wird am 10. Mai, passend zum Muttertag, bei einer öffentlichen Taufe um 15 Uhr bekannt gegeben.
Amerikanische Miniaturesel sind übrigens bekannt für ihr sanftmütiges Wesen und ihre geringe Größe. Sie erreichen ausgewachsen meist eine Widerristhöhe von weniger als 91 Zentimetern. Dabei sind Vater Elio (8) und Mutter Sonne-Sophie (11) für ihre Art mit knapp über 80 Zentimetern besonders klein.
Eine weitere Besonderheit der drei Zoobewohner: In Deutschland gibt es nur zwei weitere Zoos, in denen die Miniaturesel gezeigt werden.
Titelfoto: Josi Nöbel, Zoo der Minis e.V. (3)