Unter anderem wegen Krimi-Dreharbeiten: Sperrungen im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) kommt es noch bis Freitag zu verschiedenen Verkehrseinschränkungen und Vollsperrungen.

Alles in Kürze

Kurzzeitig kommt es wegen Dreharbeiten zu Sperrungen. (Symbolbild) © dpa/Angelika Warmuth

Wie die Stadt mitteilte, ist der Kreuzungsbereich An der Mühle/ Katharinenstraße voll gesperrt, da dort Schachtabdeckungen ausgewechselt werden.

Außerdem ist wegen Dreharbeiten mit kurzzeitigen Intervallsperrungen zu rechnen.

Am Mittwoch in der Zeit von 13 bis 19 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 19 Uhr wird die Brauhausstraße im Bereich zwischen den Hausnummern 12 und 27 zeitweise gesperrt.

Auch auf der Waldstraße kommt es am Mittwoch zwischen 7.30 und 12 Uhr im Bereich des "Buchholzer Türmels" zu kurzzeitigen Sperrungen.