Wie geht's weiter? Fahrrad-Parcours im Erzgebirge in finanzieller Schieflage

Grünhainichen - Auf einem Trainingsgelände in Grünhainichen ( Erzgebirgskreis ) können Fahrrad- und Motorradfreunde spektakuläre Aktionen und Kunststücke trainieren. Allerdings ist der Fortbestand des Biker-Paradieses wegen finanzieller Schwierigkeiten gefährdet. Nun soll eine Spendenaktion helfen.

Dustin Rothe (29) hat für den Erhalt des Geländes einen Spendenaufruf gestartet. © Uwe Meinhold

Auf dem Areal in der Floßmühler Straße im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf kommen Biker-Fans auf ihre Kosten: Auf dem 650 Quadratmeter großen Gelände können Freestyler mit ihren Bikes an zwölf Rampen trainieren. Zudem kann man auch ein Schaumstoffbecken für Kunststücke nutzen, um Verletzungen zu vermeiden.

Biker Dustin Rothe (29) mietete ab 2023 den Platz und baute ihn zum Parcours um. Doch die Freude ist getrübt: "Es gibt eine Mieterhöhung", erzählt Dustin.

Neben den höheren Kosten muss er auch für die Instandhaltung des Geländes aufkommen, da er es privat betreibt.

"Ohne Unterstützung können wichtige Kosten für Erhalt, Ausbau und Sicherung des Areals nicht mehr gestemmt werden." Daher hat Dustin einen Spendenaufruf auf "GoFundMe" gestartet. Die Zeit drängt, denn bis zum 10. April sollen 16.720 Euro zusammenkommen. Dann wäre Kosten für die Miete und sämtliche Reparaturen abgedeckt.