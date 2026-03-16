Wie geht's weiter? Fahrrad-Parcours im Erzgebirge in finanzieller Schieflage
Grünhainichen - Auf einem Trainingsgelände in Grünhainichen (Erzgebirgskreis) können Fahrrad- und Motorradfreunde spektakuläre Aktionen und Kunststücke trainieren. Allerdings ist der Fortbestand des Biker-Paradieses wegen finanzieller Schwierigkeiten gefährdet. Nun soll eine Spendenaktion helfen.
Auf dem Areal in der Floßmühler Straße im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf kommen Biker-Fans auf ihre Kosten: Auf dem 650 Quadratmeter großen Gelände können Freestyler mit ihren Bikes an zwölf Rampen trainieren. Zudem kann man auch ein Schaumstoffbecken für Kunststücke nutzen, um Verletzungen zu vermeiden.
Biker Dustin Rothe (29) mietete ab 2023 den Platz und baute ihn zum Parcours um. Doch die Freude ist getrübt: "Es gibt eine Mieterhöhung", erzählt Dustin.
Neben den höheren Kosten muss er auch für die Instandhaltung des Geländes aufkommen, da er es privat betreibt.
"Ohne Unterstützung können wichtige Kosten für Erhalt, Ausbau und Sicherung des Areals nicht mehr gestemmt werden." Daher hat Dustin einen Spendenaufruf auf "GoFundMe" gestartet. Die Zeit drängt, denn bis zum 10. April sollen 16.720 Euro zusammenkommen. Dann wäre Kosten für die Miete und sämtliche Reparaturen abgedeckt.
Gemeinde auch für Erhalt
Die Gemeindeverwaltung von Grünhainichen spricht sich ebenfalls für die Erhaltung des Biker-Geländes aus. Allerdings: "Die Gemeinde Grünhainichen hat keinen Einfluss auf die entsprechenden Miethöhen sowie Mietbedingungen", so Bürgermeister Robert Arnold (38).
Für Dustin würde sich die Bildung eines Vereins nicht lohnen: "Man hat zu viele Dinge, an die man sich halten muss", erzählt der Biker - hohe Kosten inklusive.
Bürgermeister Arnold erklärt hier jedoch Bereitschaft zur Unterstützung: "Die Gemeinde Grünhainichen kann eventuell mit Material unterstützen oder auch bei der Fördermittelakquise oder Vereinsgründung behilflich sein, falls gewünscht."
Titelfoto: Uwe Meinhold