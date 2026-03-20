Zu faul zum Brüten: Zoo-Chef geht seinem Emu an die großen Eier

Aue-Bad Schlema - Im Zoo der Minis im Erzgebirge ist für Emu Franz (4) eigentlich Brutzeit. Doch während der Auer Ur-Emu Curly einst Berühmtheit erlangte, weil er sogar Eimer ausbrüten wollte, zeigt Nachfolger Franz bisher wenig Interesse am Brutgeschäft. Deshalb geht ihm Zoo-Chef Peter Hömke (39) jetzt an die Eier – und verkauft sie für einen guten Zweck.

Emu-Dame Hanna (5) hat umsonst gelegt – ihr fauler Partner Franz will nicht brüten. © Uwe Meinhold

Emu-Henne Hanna (5) legt derzeit fleißig ein dunkelgrünes Riesen-Ei nach dem anderen ins Nest – mittlerweile fast 20. Franz hingegen ignoriert den potenziellen Nachwuchs.

"Das kann an seinem noch jungen Alter liegen, aber es gibt auch Emu-Männer, die gar nicht brüten wollen", rätselt Hömke.

Der Zoo macht aus der ungenutzten Eier-Schwemme jetzt eine willkommene Einnahmequelle: "Wir verkaufen sie ausgeblasen für 20 Euro das Stück als Dekoration. Auf Wunsch werden sie auch verschickt", sagt der Zoo-Chef. "Das Geld können wir in Zeiten knapper Kassen sehr gut gebrauchen."