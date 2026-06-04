Fahrrad-Demo auf sächsischer Autobahn? Entscheidung lässt auf sich warten

Chemnitz - Die für Samstag geplante Fahrrad-Demo auf der A72 erhitzt weiter die Gemüter: Wird sie genehmigt oder nicht?

Die beantragte Route der Fahrrad-Demo führt von der Anschlussstelle Rottluff bis Chemnitz-Süd. © Ralph Kunz

Die Stadt Chemnitz äußerte sich nun zum Stand des Verfahrens. "Die Versammlung wurde angezeigt für 6. Juni von 10 bis 13.30 Uhr. Auftakt ist am Karl-Marx-Monument in der Brückenstraße. Die weitere Route ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt", teilte eine Stadtsprecherin mit.

Angemeldet ist eine Demo mit 200 Teilnehmern.

Aufgrund der geplanten Streckenführung müsste die Autobahn 72 zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Rottluff und Chemnitz Süd zeitweilig gesperrt werden. Die Versammlungsbehörde der Stadt entscheidet über eine Genehmigung "unter Beachtung der zugegangenen Stellungnahmen der Polizei und Autobahn GmbH".

"Aufgrund der äußerst anspruchsvollen Abwägung zwischen den Grundrechten aller Betroffenen - also Versammlungsorganisator, -teilnehmer und Dritter - und der wiederholten Kommunikation mit diesen", gab es auch am Mittwoch noch keine abschließende Entscheidung.