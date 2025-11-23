Fahrzeugschein digital: Polizisten fehlt die Schulung zur neuen App

Seit zwei Wochen gibt es den Fahrzeugschein papierlos, möglich macht das eine App. Die Polizei ist darauf nur schlecht vorbereitet, so die Polizeigewerkschaft.

Von Thomas Staudt

Berlin/Dresden - Seit zwei Wochen gibt es den Fahrzeugschein auch papierlos. Möglich macht das eine App. Die Polizei ist darauf nur schlecht vorbereitet, klagt die Polizeigewerkschaft.

Stellten die i-Kfz-App am 6. November vor: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, v.l.), Digitalisierungsminister Karsten Wildberger (56, beide CDU) und Richard Damm (51) vom Kraftfahrtbundesamt. © IMAGO/Political-Moments i-Kfz-App heißt das kleine Wunderding, das den Fahrzeugschein auf Papier überflüssig macht. Voraussetzung ist, man hat die App auf dem Handy und den Fahrzeugschein mittels Personalausweis und aktivierter Online-Ausweisfunktion (eID) sowie der dazugehörigen PIN hochgeladen. Der Digitale Fahrzeugschein (DFZ) sei eine Initiative, um bei der Digitalisierung voranzukommen, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium, das die App in Auftrag gegeben hat.

"Das Handy wird häufiger und verlässlicher mitgeführt als Papierdokumente", so der stellvertretende Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft (GdP), Michael Mertens (62). Das könne Kontrollen tatsächlich vereinfachen.

Der digitale Fahzeugschein in der i-Kfz-App kann auch mit anderen Fahrzeugnutzern geteilt werden. © Michael Kappeler/dpa

Fehlende Schulungen: Gewerkschaft fordert "Schulungsoffensive"

Fordert eine Schulungsoffensive für Polizisten: Michael Mertens (62) von der Polizeigewerkschaft GdP. © picture alliance/dpa Aber: Bislang gibt es keine bundeseinheitlichen Schulungen, wie digitale Dokumente geprüft werden sollen, schimpft Mertens. Es gebe lediglich ein Informationsblatt, bestätigt das sächsische Innenministerium auf MOPO-Anfrage. Es enthalte etwa Hinweise, worauf bei polizeilichen Kontrollen zu achten ist. "Gesonderte Schulungen wurden nicht durchgeführt", so eine Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine "Schulungsoffensive". Übrigens: Wer ohne Fahrzeugschein, egal ob analog oder digital, erwischt wird, kann mit zehn Euro verwarnt und dazu verdonnert werden, ihn bei einer Polizeidienststelle vorzuzeigen. Teil II der Digitaloffensive soll Ende 2026 folgen. Dann gibt es auch einen digitalen Führerschein. In der i-Kfz-App, natürlich.

Die Digitalisierung macht auch vor dem Verkehr nicht halt - egal, ob auf der Autobahn oder im Stadtverkehr. (Symbolfoto) © imago/Sylvio Dittrich

