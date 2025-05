27.05.2025 20:58 Feuerwehreinsatz in Freiberg: Brand auf Balkon ausgebrochen

In Freiberg kam es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz: Auf einem Balkon in der Schönlebestraße brannte es.

Von Julian Winkler

Freiberg - Balkonbrand am Dienstagabend in Freiberg! Alles in Kürze Balkonbrand in Freibergs Schönlebestraße ausgebrochen

Feuerwehr rückte um 19:40 Uhr an

Brand schnell gelöscht, niemand verletzt

22 Einsatzkräfte vor Ort

Schönlebestraße wurde voll gesperrt Mehr anzeigen Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Schönlebestraße in Freiberg aus. Auf einem Balkon war ein Brand ausgebrochen. © Marcel Schlenkrich Gegen 19.40 Uhr brach auf einem Balkon in der Schönlebestraße ein Feuer aus. Schnell rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Schönlebestraße musste aufgrund des Einsatzes voll gesperrt werden.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich