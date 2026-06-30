Gift in Babynahrung, Slush-Eis-Gefahr: Sachsens Lebensmittelprüfer schlagen Alarm

Dresden - Ist unsere Nahrung sicher? Die Lebensmittelüberwachung hat in den vergangenen zwei Jahren Zehntausende Proben analysiert. Das Trendprodukt "Slush-Eis" und Babynahrung standen dabei im Fokus. Einige Betriebe mussten zeitweise geschlossen werden.

Verbraucherschutzministerin Petra Köpping (68, SPD): "Hohes Niveau bei Lebensmitteln". © Norbert Neumann

Dennoch bescheinigte Verbraucherschutzministerin Petra Köpping (68, SPD) den in Sachsen erhältlichen Lebensmitteln ein sehr gutes Niveau, kritisiert jedoch: "Wie in den vergangenen Jahren auch wurde 2024 und 2025 circa jede sechste Lebensmittelprobe beanstandet."

Aufsehen erregte im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems (RASFF) eine Warnung vor Babynahrung - wegen Cereulid, ein Giftstoff, der innerhalb kurzer Zeit zu Übelkeit und Erbrechen führen kann, erklärte Rüdiger Helling, Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit.

Die Ermittlungen, an denen auch sächsische Behörden beteiligt waren, ergaben Verunreinigungen bei dem Zusatzstoff Arachidonsäure-Öl aus China. Die entsprechenden Produkte wurden aus dem Verkehr gezogen.

Helling wies auch auf die Möglichkeit von Beschwerden nach dem Verzehr von Slush-Eis hin. Statt Zucker werde einigen Produkten Glycerin zugesetzt, das bei jüngeren Kindern auch bei geringem Verzehr unter 200 Milliliter zu Kopfschmerzen, sogar Bewusstlosigkeit führen kann. Sechs der 19 untersuchten Proben wurden als "nicht sicher" beurteilt.