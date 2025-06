Simsalabim - alles weg! Autoknacker klauen Zauberer-Ausrüstung

Zauberer Thomas Majka (37) muss nun improvisieren. © Eric Münch

Wegen eines Auftritts war Majka gerade in Görlitz, hatte seinen BMW am Wochenende an der Kreuzkirche abgestellt: "Als ich gegen 10 Uhr mit dem Hund unterwegs war, habe ich gemerkt, dass die Koffer aus dem Auto gestohlen wurden", sagt er.

Darin steckten iPad, Musikbox, aber auch jede Menge Magie: "Jede Menge Requisiten, mit denen jemand, der nicht zaubern kann, nichts anfangen kann", sagt der Illusionist.

"Ein Kartenspiel oder meine Holzhasen zum Beispiel."

Nicht nur, dass daran viele Erinnerungen aus über elf Jahren Zaubergeschichte hängen, der Diebstahl kommt auch zur Unzeit: "Ich habe einige Auftritte vor mir", so Majka.